Ultimi 60 metri per la pista ciclabile di via Pacinotti

La pista ciclabile di via Pacinotti vede l’ultimo miglio. Cominciato da anni, dovrebbe arrivare alla conclusione il percorso per collegare la città con Vedano e da lì col Parco di Monza, che diventerà così raggiungibile in tutta sicurezza in bici.

Il Comune ha affidato a una ditta di Busto Arsizio, con una spesa di poco più di 25mila euro, i lavori per la realizzazione delle ultime decine di metri del tracciato: si tratta della parte aggiuntiva di ciclopedonale che correrà lungo via Europa al confine con Vedano e che servirà a completare la pista fino all’innesto con quella già esistente.

Inizialmente non previsto, questo tratto di una sessantina di metri condurrà fino all’attraversamento della strada poco prima del dosso all’incrocio con via Parada.

F.L.