Ultimatum Pedemontana Blitz degli ecologisti ma i sindaci sono divisi

di Barbara Calderola

"Sindaci rompete gli indugi, o Pedemontana devasterà il territorio": blitz degli ecologisti (nella foto) alla rotonda della Yamaha a Lesmo, luogo simbolo dell’area che "sarà cancellato dall’autostrada". Ieri pomeriggio, l’appello accorato, una sorta di ultima spiaggia, prima che le ruspe "abbiano la meglio" per far propendere l’ago della bilancia a favore del ricorso al Tar contro "la pubblica utilità degli espropri", il grimaldello incaricato di bloccare l’opera. Ma il fronte dei comuni del Vimercatese da sempre unito nella battaglia di tutela delle comunità "dalla colata di cemento", è diviso. "Alcuni legali interpellati dai sindaci si sarebbero pronunciati contro l’azione al tribunale amministrativo regionale", dice Roberto Sala di ImmaginArcore, anche lui al presidio. E se la conta continuasse a segnare defezioni – Arcore e Vimercate stanno valutando, ma sarebbero più per il no che per il sì – "Lesmo rischierebbe di essere da sola ed è chiaro che il peso specifico dell’iniziativa sarebbe diverso", aggiungono i No Pedemontana di casa. "Il tempo stringe, i termini per agire in giudizio scadono il 21 marzo. In campagna elettorale erano tutti contrari, ora Lesmo è l’ultima trincea", ancora gli attivisti. Martedì, in aula sbarcherà la mozione “pratica” messa a punto per invitare il sindaco Francesco Montorio a utilizzare ogni mezzo pur di scongiurare l’arrivo dell’infrastruttura, "ma da soli serve a poco".

"Non credo che Vimercate possa lasciarsi sfuggire questa chance - spiega Sala - a Velasca è previsto uno degli svincoli viabilistici più grandi d’Europa, che stravolgerà la vita della frazione, l’amministrazione ha il compito di proteggere i cittadini". Intanto, il primo cittadino di Arcore Maurizio Bono si confronta con i tecnici e con maggioranza e opposizione. "Montorio è il nostro capitano. Chiediamo al giudice di bloccare l’utilità della reiterazione degli espropri - insiste Sala -. Il ‘fermo’ permetterà alla politica di riflettere su come cambiare l’opera. È l’ultima possibilità, da qui in poi non c’è più lo slogan ‘Se non ora quando’, se non si agisce adesso, non sarà più possibile fare nulla". "La nostra non è una contrarietà a priori a ogni intervento, ma a questo sì. È vecchio e non risolverà i problemi di traffico del territorio ma ne scaricherà qui molti altri". Anche quelli del mondo agricolo denunciati da Cia (Confederazione italiana agricoltori), nei mesi scorsi: "Campi cancellati e filiera alimentare a rischio".