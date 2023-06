Ubriaco con un fucile, è panico

Domenica alle 18.30 a Seregno, alcuni residenti hanno chiamato il 112 per segnalare che un uomo era in giro per le vie cittadine in evidente stato di alterazione psicofisica con un fucile. La centrale operativa ha immediatamente inviato una gazzella della Sezione Radiomobile. Giunti in zona i carabinieri, all’angolo tra via Cadore e via Cimabue, appena fuori da un ristorante di sushi, hanno notato che sdraiato a terra sul marciapiede c’era un uomo in stato confusionale da abuso di alcol. Proferiva frasi sconnesse e senza senso, alternando momenti di estrema aggressività a fasi in cui sembrava cadere in catalessi.

Accanto a sé aveva un grosso fucile da sniper con ottica di precisione che, una volta preso in consegna dai militari e messo in sicurezza, si è rivelato essere una replica da softair, con tanto di tappo rosso. L’uomo, identificato in un 44enne seregnese, ha poi cominciato a spintonare i militari per cercare a più riprese di darsi alla fuga. Bloccato e portato in caserma, ha rifiutato i soccorsi del 118. Una volta passata la sbornia, su sua richiesta, è stato preso in consegna dal padre che lo ha riportato a casa. Il 44enne è stato comunque denunciato per procurato allarme, resistenza a pubblico ufficiale e per il porto abusivo dell’arma, poiché, seppur da softair, la legislazione vigente ne autorizza il porto esclusivamente se finalizzato all’utilizzo ludico-sportivo. Ale.Cri.