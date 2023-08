Tutti in campo Anche il Festival salva l’ambiente

Il Parco da scoprire, conoscere, vivere e proteggere. Conto alla rovescia verso il Festival del Parco di Monza. L’evento tra divertimento e cultura è nato nel 2017 per rendere protagonista il Parco, oltre ai Giardini e alla Villa Reale, e farne conoscere il patrimonio storico, culturale, paesaggistico, architettonico e naturalistico. In origine era concentrato in due sole giornate, oggi si è arrivati a 5, dal 14 al 17 settembre e il 23 settembre, con appuntamenti speciali che si innestano nella manifestazione “Ville aperte“, il programma di riscoperta del patrimonio culturale della Brianza, promosso dalla Provincia. Si terranno visite alle ville Mirabello e Mirabellino e una conferenza sul loro futuro con amministratori e addetti ai lavori, per terminare con un concerto dell’arpista Vincenzo Zitello.

Tema di quest’anno del Festival del Parco sarà “Arte e natura“ declinato fra visite agli alberi monumentali del Parco, percorsi sensoriali e incontri con l’arte anche nei giardini della Villa. Ma il festival si sposterà anche in città con appuntamenti al Cinema Capitol e al teatro Manzoni, con il reading poetico di Franco Arminio, accompagnato dal musicista e compositore Fabio Barovero al piano, elettronica e conduzione. Contaminazione con il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali dell’Università degli Studi di Milano, i cui esperti racconteranno il progetto di recupero dell’area a loro affidata: Cascina Pariana, cattedrale vegetale, filari e rondò, vicino alla Porta di Villasanta. Il Festival del Parco dialogherà anche con gli studenti del liceo artistico Nanni Valentini e del liceo musicale Zucchi. L’edizione dell’anno scorso aveva richiamato oltre 6mila visitatori, più di 3mila avevano partecipato alle attività organizzate da una rete di cinque associazioni costituite in Comitato promotore: Novaluna, Cooperativa Meta, Scuola Agraria del Parco, Creda Onlus e associazione Musicamorfosi. Sono state realizzate 50 attività diverse che quest’anno diventeranno 100 con l’aiuto di 30 volontari e 40 realtà aderenti, provenienti dal privato sociale.

"Questa è l’edizione della svolta – sottolinea Cristina Sello (nella foto), presidente di Novaluna, promotrice della prima ora –. Nell’incontro di avvicinamento dello scorso febbraio il sindaco Paolo Pilotto ha affermato che il Festival diventerà sempre più identitario della città. In arrivo una delibera con uno stanziamento a sostegno del Festival. Quanto alla mobilità verso il Parco e al suo interno, abbiamo promosso la collaborazione con “Monza in bici“ e gli studenti dell’istituto Mapelli per evidenziare i percorsi ciclabili in una mappa dalla stazione al Parco, visibile con un’apposita App. Verrà incentivato anche l’utilizzo del trenino elettrico".

C.B.