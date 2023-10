Tutti di nuovo in vasca. Dopo sette mesi di attesa ecco la piscina rinnovata

Lavori che si sono prolungati più del previsto per colpa delle calamità estive - i nubifragi hanno rallentato il cantiere - ma adesso il restyling della piscina di Arcore è in dirittura d’arrivo. L’amministrazione e il gestore In Sport hanno fissato la data di riapertura: 8 gennaio. Per gli orfani della vasca l’asciutta è quasi finita e probabilmente anche la diaspora in altre strutture.

Sette mesi contro i cinque in preventivo quando il 1° giugno le corsie chiusero al pubblico per rifarsi il look. Due milioni di investimento per il project-financing, l’accordo pubblico-privato alla base dell’operazione.

È stata proprio la società che ha in concessione l’impianto dal 2021 per 17 anni a sobbarcarsi l’intervento che prevede anche un nuovo tetto e nuove facciate. La ristrutturazione ha riguardato anche gli spogliatoi. Arriveranno poi gazebo per i campi estivi e un’illuminazione di ultima generazione che permetterà di risparmiare sulle bollette. La sostenibilità ha spinto i partner a inserire nell’elenco delle opere anche la pompa di calore, un cogeneratore ad alto rendimento e un sistema di telecontrollo dei consumi grazie alla domotica, novità previste dal Bando efficienza del Pirellone che ha portato in città 350mila euro. Il sacrificio prorogato di due mesi dal maltempo sarà compensato da "un edificio più moderno e al passo con i tempi – dice Lorenzo Belotti, assessore ai Lavori pubblici –. La riduzione dei consumi e costi contenuti sono stati gli obiettivi della giunta". I ponteggi sono stati montati "in un contesto di pesante crisi economica dovuta al caro energia e al caro materiali – aggiunge Paolo Mele, amministratore delegato di In Sport –. Nonostante tutto, insieme al Comune abbiamo scelto di investire per mettere a disposizione degli iscritti e della cittadinanza un impianto profondamente rinnovato e aggiornato dal punto di vista energetico. Una decisione coraggiosa di questi tempi. Lo sport inteso come momento di socializzazione e soprattutto come mezzo per il benessere, la salute e la prevenzione devono poter contare su strutture moderne, funzionali, accoglienti e inclusive".

La segreteria del Centro natatorio è sempre rimasta aperta e lo sarà anche nelle prossime settimane (per contatti 039-617831, arcore@insportsrl.it).