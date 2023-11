Tutela minori. Convegno con la Rete Ali

Massima attenzione alla tutela del minore sottolineando in modo particolare il ruolo che devono svolgere le istituzioni scolastiche.

È questo in sintesi il contenuto della Conferenza biennale del Protocollo ALI per l’infanzia svoltosi ieri mattina a Seregno con la collaborazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Monza Brianza e Atipica Cooperativa Sociale e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Seregno. La Rete ALI per l’Infanzia e l’Adolescenza da oltre vent’anni realizza corsi di formazione sulla tutela dei minori, rivolti al personale delle scuole di ogni ordine e grado del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Scuola capofila è l’istituto comprensivo “Antonio Stoppani” di Seregno.

Sono coinvolte ben 84 delle 99 scuole che fanno riferimento ai 55 comuni del territorio: "Portiamo avanti - ha affermato l’avvocata Stefania Crema, responsabile scientifica dell’associazione - una intensissima attività. Numerosi insegnanti e dirigenti scolastici delle scuole appartenenti ai distretti scolastici 61, 62, 63 della Lombardia hanno frequentato infatti i corsi partecipando con attenzione, professionalità e passione". L’alta qualità degli interventi formativi e la drammaticità delle esperienze di vita esposte e analizzate, hanno determinato una ampia ricaduta di tale formazione sul versante operativo, in termini di sensibilizzazione. Al dibattito di ieri sono intervenuto tra gli altri Manuela Massenz, procuratrice aggiunta presso il tribunale di Monza, Paola Ortolan, magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e Rocco Briganti del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.

