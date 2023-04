Turisti ad aprile, giro d’affari da 200 milioni

MILANO

Pasqua in Lombardia vale un giro d’affari da 200 milioni. L’altra faccia dell’esodo sono i turisti italiani che hanno scelto la regione per trascorrere il weekend festivo e il ponte del 25 Aprile. A trainare l’attrattività della Lombardia stanno contribuendo le iniziative legate a “Bergamo Brescia Capitale della Cultura Italiana 2023“. I risultati di un’indagine di Confcommercio realizzata da SWG collocano, infatti, aprile al terzo posto tra i mesi preferiti dai turisti, scelto dai 2 milioni di italiani che intendono visitare le due città, con il 24% che non esclude di pernottare una o due notti. Positivo anche il ritorno dei turisti stranieri che ad aprile spenderanno in media poco meno di 200 euro pro-capite al giorno."Il comparto turistico rappresenta un asset importante dell’economia lombarda – dichiara il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti –. Non solo perché pesa circa il 12% del Pil regionale, ma perché è in grado di generare indotto su altri settori".

Tra le mete più gettonate per Pasqua i laghi di Como e Garda dove, per Pasqua, sono previsti tassi di occupazione degli alberghi rispettivamente dell’85 e dell’80%. "Si prospetta un buon ponte pasquale, che rappresenta il primo vero banco di prova per la nuova stagione", commenta il presidente di Federalberghi Lombardia, Fabio Primerano. Positivo anche il dato delle prenotazioni nei ristoranti della regione: 850.000 coperti, in linea con il 2019, per una spesa complessiva prevista di 53 milioni di euro per il pranzo di Pasqua. "Con il superamento definitivo dell’emergenza pandemica, anche in Lombardia si registra un positivo ritorno al passato", aggiunge il presidente di Fipe-Confcommercio Lino Stoppani.