Turate, esplosione e incendio al supermercato D’Ambros. Fallisce l’assalto dei banditi

Turate (Como), 19 febbraio 2025 – Esplosione la scorsa notte al supermercato D’Ambros di Turate, in via Per la Massina, in seguito a un tentativo di furto della cassa continua.

L’incursione è avvenuta poco prima di mezzanotte, ma i ladri sono dovuti fuggire a mani vuote, lasciandosi comunque alle spalle notevoli danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Como, e dei distaccamenti di Lomazzo e di Saronno, per domare l’incendio scaturito dall’esplosione, assieme ai carabinieri di Turate. Il rogo ha prodotto danni agli impianti elettrici, al controsoffitto e danni da fumi ai materiali e alle merci del punto vendita. Nessuno è rimasto ferito o coinvolto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.