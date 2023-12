"Tuo figlio ha avuto un incidente: paga"

Allarme truffe. Occhio al maresciallo che chiama per avvertire che un tuo familiare ha avuto un incidente. È falso, e vuole solo spillare soldi. Nel primo pomeriggio di mercoledì, dalle 13.50 circa alle 15.30, cinque persone anziane residenti nel comune di Monza sono state vittime di un tentativo di truffa telefonica.

Le vittime hanno tutte prontamente segnalato alla Centrale Operativa della Questura di Monza la truffa messa in atto da un uomo che, chiamando da un numero anonimo, si presentava in qualità di maresciallo dei carabinieri, e segnalava che un parente (figliofiglia o nipote) aveva subito un incidente ed era necessario un versamento di danaro per poterlo aiutare, proponendo poi un incontro per la consegna dei soldi. Immediatamente sono state attivate le Volanti e la Squadra Mobile della Questura. Le tentate truffe si erano concentrate nei quartieri Cazzaniga e Triante. Un’altra metodologia di truffa è quella del finto tecnico dell’acqua che chiede di controllare delle apparecchiature in casa e mentre la vittima lo accompagna, un complice entra in casa e sottrae quanto di valore riesce a trovare, oppure si fa consegnare quanto di valore è conservato in casa. La polizia raccomanda di non fidarsi di sconosciuti che fanno richieste di denaro e di tenere a mente il modus operandi dei truffatori: essi molto spesso si spacciano per appartenenti alle Forze dell’Ordine e riferiscono di danni subiti dai parenti.

Si invitano poi tutti i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto o tentativi di truffa al 112.

Da.Cr.