Monza, 9 ottobre 2019 - Patteggia la famigliola specializzata nelle truffe agli anziani e sbarcata dal Piemonte in Brianza. Ieri il giudice del Tribunale di Monza Alessandro Rossato ha ammesso le pene concordate con la Procura monzese da madre, padre e due figli che lo scorso marzo erano stati colpiti da ordinanze di custodia cautelare per una serie di raggiri ai danni di pensionati. La pena di 3 anni e 8 mesi è andata a Anna Alafleur, 55 anni, residente a Nichelino nel Torinese, quella di 2 anni e di 1 anno e 10 mesi ai figli Giuseppe e Assunto Massa, rispettivamente 38enne e 26enne e l’unica pena di 2 anni con la sospensione condizionale è andata al capofamiglia, Teresino Massa, 59 anni, residente a Carmagnola in provincia di Torino.

A far scattare le manette alla famigliola di truffatori era stata una squadra di carabinieri arrivati dalla stazione di Brugherio, dalla tenenza di Paderno Dugnano e dal Torinese. È a Brugherio però che tutto era partito nel settembre 2018 con un colpo costato 1500 euro a una pensionata di oltre 80 anni di via Veneto. La malcapitata era stata seguita fin sotto casa da una signora che, fingendosi una vecchia conoscenza, si era fatta invitare a pranzo dall’anziana per poi sottrarle i contanti appena prelevati. Partendo da questa denuncia, i carabinieri di Brugherio hanno avviato indagini approfondite, riuscendo a risalire alla vettura usata dalla regina delle truffe, alla sua identità e a quella del complice che era poi risultato essere uno dei figli. I militari erano così arrivati ad addebitare alla donna un altro colpo messo a segno in Brianza, questa volta a Monza, il 18 ottobre, in via Monfalcone.

Stesse modalità, stessa età avanzata della vittima, scuse simili: la richiesta di vedere l’appartamento e le manovre di avvicinamento alla camera da letto, dove la vittima teneva soldi e gioielli. Bottino un piccolo tesoro in preziosi di famiglia, dall’orologio d’oro ai collier, agli anelli con pietre preziose. Su segnalazione dei carabinieri di Brugherio, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Monza avevano mostrato all’anziana monzese degli album fotografici, dai quali la vittima del furto aveva riconosciuto la 55enne. Nonostante la donna, apparentemente ordinaria e invece abilissima nel carpire la fiducia delle vittime, sembra fosse molto abile anche nel travestimento: qualcuna la descriveva molto robusta, qualcuna di corporatura normale.

Tra i reati di cui la maga del raggiro ha dovuto rispondere ci sono altri quattro furti dello stesso genere messi a segno nel territorio di Paderno Dugnano, di volta in volta con complici diversi, ma pescati sempre nel nucleo familiare. Sia la 55enne che i familiari risultano vecchie conoscenze delle forze dell’ordine con precedenti e denunce per reati specifici. Infatti la donna e il figlio 38enne erano già in carcere al momento degli arresti, mentre l’altro figlio risultava latitante e il padre venne trovato a casa.