Trovato e rifocillato un clochard nel parco cacciato dalla famiglia

La polizia locale di Seveso, guidata in questo periodo estivo dal Commissario Antonio Gramegna, ieri è stata impegnata in un giro ispettivo all’interno delle aree verdi della città (giardini e parchi). Al Bosco delle Querce è stato trovato un clochard. Grazie alla collaborazione con la polizia locale di Cesano Maderno è stato scoperto che si tratta di una persona senza fissa dimora, allontanata dalla famiglia di appartenenza da qualche tempo. IGli agenti si sono immediatamente adoperati per fornirgli cibo e - viste le alte temperature - acqua minerale, offrendogli sostegno morale e provando nel contempo un tentativo di riavvicinamento ai parenti. Da segnalare anche l’attività, sempre all’interno di giardini e parchi della città, da parte degli uomini della protezione civile di Seveso che anche nel mese di agosto attuano periodici controlli al fine di prevenire possibili incendi o pericoli nella vegetazione come alberi o rami pericolanti. Non si fermano nemmeno i controlli all’interno del Parco delle Groane. Seveso, infatti, è uno dei 12 enti locali firmatari di un accordo con Regione Lombardia d’intesa con le Prefetture di Milano, Como e Monza Brianza. Le attività di controllo di qualche giorno fa, svolte dalle 15 all’una di notte, hanno portato a due sequestri di sostanze stupefacenti (eroina e hashish), una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e alla confisca di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Son.Ron.