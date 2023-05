Tre in corsa a Lazzate Nel fortino leghista il centrodestra si divide Vietato fare pronostici

di Gabriele Bassani

Sono tre gli schieramenti uficialmente in campo per le ormai imminenti elezioni comunali di Lazzate.

Due rappresentano in maniera dichiarata ed evidente l’area elettorale di centrodestra, con tanto di simboli nazionali, mentre una terza lista si presenta smarcata dai partiti, anche se indubbiamente più vicina all’area di centrosinistra.

La curiosità, o meglio, l’anomalìa tutta lazzatese di questa tornata elettorale è la spaccatura nell’area che rappresenta l’attuale maggioranza parlamentare: Lega e Forza Italia sono in una lista, insieme alla civica Amo Lazzate, a sostegno di Andrea Monti, assessore comunale uscente, mentre Fratelli d’Italia fa lista a sé, candidando Lorella Babetto, consigliera comunale uscente.

La lista Lazzate in Movimento, già gruppo d’opposizione uscente, si ripropone candidando Andrea Fenocchio, consigliere comunale.

È uno scenario politico profondamente cambiato rispetto a cinque anni fa, quando i candidati in corsa furono soltanto due e la divisione di area fu molto più netta, con la Lega in solitaria che raccolse il 69,02 per cento dei voti per riconfermare Loredana Pizzi al secondo mandato, mentre Lazzate in Movimento si fermò allora al 30,98 per cento.

La creazione del circolo di Fratelli d’Italia ad opera di Lorella Babetto, che ha lasciato il gruppo Lazzate in Movimento per proseguire il suo mandato da consigliera comunale come indipendente, ha scompaginato le carte e ora la sua candidatura si propone come alternativa alla squadra della Lega che ha amministrato il Comune ininterrottamente per 30 anni, a partire dalla prima elezione diretta del sindaco, nel 1993, con Felicita Porta.

Sul tavolo ci sono diversi temi d’interesse per lo sviluppo del piccolo comune brianzolo al confine con la provincia di Como, che in passato è stato in più occasioni preso come esempio per una serie di novità introdotte su vari fronti.

Oggi si parla di sicurezza, per la difficoltà a garantire una presenza continuativa di presidio sul territorio. Ma un tema scottante riguarda anche la viabilità, soprattutto per i ritardi accumulati dagli interventi legati al progetto Pedemontana, che avrebbero dovuto già dotare da tempo Lazzate di una tangenzialina a nord dell’abitato, oggi ancora monca dell’arco ad Est.

Al centro del dibattito elettorale anche la questione del recupero e della riqualificazione di alcune porzioni del centro storico, una tra tutte la Villa Biraghi, proprietà privata attualmente all’asta giudiziaria, come ormai da quattro anni a questa parte, per la quale è previsto un piano di recupero inserito nel Pgt vigente.

Proposte diverse riguardano l’obiettivo di ampliare l’offerta di parcheggi nell’area centrale del paese per dare ulteriore sostegno al commercio locale, ma anche quelle per migliorare la sicurezza dei cosiddetti utenti deboli come pedoni e ciclisti, rivalutando e promuovendo lo sviluppo di percorsi protetti.