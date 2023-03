Tre giorni di allenamenti gratis nei centri sportivi comunali

Tre giornate di benessere gratis nei centri comunali gestiti da InSport sul territorio. In cinque strutture brianzole - Arcore, Concorezzo, Giussano, Cesano Maderno e Seregno - da domani a domenica torna Movement, il programma nato in casa che combatte la sedentarietà, "50mila persone da sensibilizzare alla causa", spiega la società. A disposizione di tutti ci sarà uno staff di istruttori e test per valutare "quanto c’è da lavorare", ma anche incontri con fisioterapisti, osteopati e dietologi. Il successo della formula ormai consolidata è da ricercare nell’abbinamento "remise en forme", divertimento "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica.

Il progetto "viene proposto a bambini, giovani, adulti, famiglie e cittadini che devono solo presentarsi nei giorni a disposizione negli impianti prescelti". “Movimento è salute“ è il tema dell’edizione: "Lo sport come strumento per il benessere e la prevenzione è da sempre una nostra priorità – sottolinea il presidente Claudio Magni –. Il piano è una realizzazione concreta del nostro impegno e per noi è motivo di grande orgoglio". L’iniziativa nasce per rimettere in circolo l’energia e superare la pigrizia, il segreto è "correggere comportamenti dannosi sul campo: muovendosi si sta meglio, per questo chiediamo a tutti di provare". Non resta che scegliere la propria disciplina preferita, l’offerta è ampia: ci sono nuoto, ginnastica posturale, stretching, pilates, running e triathlon. Per conquistare i più giovani la società prova a sfruttare le potenzialità dei canali digitali. Obiettivo, "incentivare quante più persone possibile a prestare sempre attenzione alla propria condizione psico-fisica come punto di partenza per un corretto stile di vita". Programma e prenotazioni sul sito insportsrl.it.

Barbara Calderola