Trasporti, si cambia pelle Una donna guiderà la Tpl Maxi gara da 1 miliardo e la babele da organizzare

di Martino Agostoni

Cambia la guida del trasporto pubblico dell’area milanese, che comprende Monza e Brianza, un rinnovo atteso da tempo da cui dipende il futuro della mobilità locale con l’attuazione del piano bloccato da anni per la riorganizzazione di tutti i servizi di mezzi pubblici del territorio. Ieri è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione dell’Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, l’istituzione regionale avviata nel 2016 con il compito di organizzare, regolare e controllare il sistema dei mezzi pubblici sul territorio della “Grande Milano”.

Un’agenzia allargata da cui dipende il superamento dell’attuale assetto del trasporto pubblico locale suddiviso in 6 zone diverse e non coordinate che facevano capo alle province e che ha ormai dimostrato tutta la sua inefficienza e scomodità se paragonato alle altre grandi aree urbane d’Europa. A novembre l’Agenzia stessa si è rinnovata e ha ampliato la compagine dei propri soci con l’ingresso di altri Comuni in rappresentanza dei propri territori: per la Brianza, oltre a Monza, sono entrati Vimercate e Misinto. Ieri la nuova assemblea dei soci ha provveduto a rinnovo delle cariche sociali : alla presidenza è stata scelta Francesca Zajczyk, ordinario di Sociologia urbana e del territorio all’università Bicocca e Mobility Manager dell’università di Milano, mentre tra gli altri 4 membri del cda è stato nominato il monzese Paolo Giuseppe Confalonieri, esperto di tecnologie per la mobilità ed ex assessore comunale a Viabilità e Trasporti per due mandati.

I nuovi amministratori dell’Agenzia ereditano il Programma di bacino pronto dal 2019: il territorio comprende 438 comuni, e una popolazione di 4,9 milioni di abitanti. E con attivi 20 diversi contratti di servizio, di cui 7 riguardano l’area di Monza e Brianza (tutti scaduti da anni e in proroga). Prevista una maxigara d’appalto dal valore superiore a 1 miliardo di euro.