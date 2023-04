Tram da salvare, servono i soldi Terza “sveglia“ al ministro Salvini

Terza lettera a Salvini dai comitati del tram della Comasina per cercare di salvare il progetto di riqualificazione che rischia di sfumare definitivamente per mancanza di finanziamenti. L’Associazione utenti trasporto pubblico e il gruppo “Salviamo il tram della Comasina” hanno inviato una nuova missiva al ministro dei Trasporti per chiedergli un intervento urgente.

"Le scriviamo per la terza volta in merito al progetto di riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate. Come avrà capito, la questione ci sta particolarmente a cuore" esordiscono Mauro Anzani (Utp), Michele Reggiani e Jacopo Stocco (Salviamo il tram). "Abbiamo letto sulla stampa locale riguardo ad una lettera inviata dal Comune di Milano a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza e Comuni lungo la linea. In questo testo si lamenterebbe la mancata risposta del Ministero ad una precedente missiva del gennaio scorso in merito all’integrazione del finanziamento per gli extracosti maturati. Anche noi Le abbiamo scritto due volte". Il tempo passa, mancano i provvedimenti che garantiscano il rispetto dei tempi fissati per i diversi passaggi burocratici e intanto sulle rotaie del tram ormai inutilizzate da più di 6 mesi l’erba ha iniziato a crescere rigogliosa. Il rischio non è solo quello di mancare la scadenza del 30 giugno per indire la gara d’appalto, ma addirittura di dover affrontare un nuovo rincaro dei prezzi. "Non possiamo assolutamente correre il rischio che il progetto venga accantonato". "Le chiediamo quindi di attivarsi affinché venga concessa una proroga per l’indizione della gara e contestualmente venga individuato il provvedimento per l’integrazione del finanziamento".

Ga.Bass.