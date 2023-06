Tradizioni e sorprese I Giovannini d’Oro e gli angeli per caso

di Martino Agostoni

"È una giornata in cui siamo riconoscenti verso persone e associazioni che contribuiscono a rendere Monza migliore. Per chi riceve questo riconoscimento è un momento importante, ma lo è anche per la città: la benemerenza aiuta a costruire una comunità, dà un incoraggiamento rivolto a tutti, ci dice di andare avanti a fare bene le cose". Con il discorso del sindaco Paolo Pilotto ieri a mezzogiorno all’Arengario è iniziata la cerimonia di consegna dei Giovannini d’Oro, le benemerenze civiche assegnate ogni anno nella giornata di San Giovanni patrono di Monza a quattro cittadini che si sono distinti in città, a cui si aggiunge il premio Corona Ferrea per una associazione.

Una tradizione ultra trentennale a cui ieri si sono aggiunti due fuori programma. Si è inaugurata la nuova autoscala del comando monzese dei vigili del fuoco il cui braccio, da oltre 20 metri d’altezza, ha esposto un’enorme bandiera tricolore. Pochi giorni fa è stato segnalato poi il gesto di altruismo compiuto da due cittadini, Giuseppe Zica e Pablo Roisberg, che ha permesso di salvare la vita a una signora di 82 anni che si è sentita male in strada: un gesto di "due angeli per caso" che sono riusciti a eseguire le manovre di massaggio cardiopolmonare e, ieri, hanno ricevuto una targa speciale. Ha poi ricevuto il premio Corona Ferrea il Corpo degli Alabardieri del Duomo, che compie quest’anno 260 anni di attività, il Giovannino d’Oro alla memoria è stato assegnato all’artista e docente della scuola civica Paolo Borsa Ernesto Galimberti, mentre hanno ricevuto dal sindaco il premio Antonella Inga, sportiva paralimpica che ha fondato nel 2016 Asd FreeMoving per persone con disabilità visiva, Pietro Sciancalepore storico bidello e volontario impegnato nel mondo della scuola da oltre 50 anni, ed Enrico Rossi volontario per decenni di Aido e Avis e originale artista che realizza le riproduzioni dei maggiori monumenti di Monza utilizzando gli stuzzicadenti.