Tra Broadway e Shakespeare

Un musical divertente, ispirato alla celebre commedia musicale di Broadway “Annie“. La storia di alcuni orfani che riescono a toccare il cuore di una cinica miliardaria. È lo spettacolo benefico che verrà portato in scena domenica alle 16 al teatro Cinepax di via Milano sotto il titolo “Sette monelli per una miliardaria“, proposto dagli attori della Compagnia dell’Airone su sceneggiatura della scrittrice brianzola Elena Moretti. L’evento servirà a raccogliere fondi in favore della cooperativa sociale albiatese Eureka. Info 3487447480. Il teatro e le risate saranno poi di scena oggi e domani anche a Biassono, dove alle 21.15 il teatro Santa Maria ospiterà la commedia dialettale brillante “Shakesperiamo che tutto vada bene“, interpretata dagli attori della Compagnia La Rinascita: la vicenda è uno spaccato di vita quotidiana che riunisce un figlio complessato che gira per casa recitando Shakespeare, un marito tonto e succube della moglie, donna energica e di buon senso, un vicino pettegolo, due imbroglioni, un becchino comunale e il fantasma di una nonna. Biglietto d’ingresso 11 euro. Prenotazioni al 3205343265.

F.L.