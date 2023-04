Torre con vista sul futuro Una firma per cancellare 13 anni di abbandono "Così rinasce l’ecomostro"

di Alessandro Crisafulli

Un momento a suo modo storico, quello che si è celebrato ieri in tribunale a Monza. Ci sono state tutte le tanto agognate firme sull’atto notarile che ha sancito la vendita della famigerata torre incompiuta di Desio. Che è passata ufficialmente nelle mani della Colombo immobiliare, rappresentata da Marco ed Edoardo Colombo. Insieme a loro c’erano la curatrice Patrizia Riva e i due consulenti legali Umberto Grella e Giorgio Corno. Ha voluto assistere anche il sindaco di Desio Simone Gargiulo, vista l’importanza dell’evento. "Sono andato a stringere la mano all’acquirente – racconta il primo cittadino –. Per Desio è veramente una giornata speciale dopo anni di tribolazioni, con una ferita e un vuoto urbano per la città. Oggi finalmente è l’inizio della svolta, di una nuova pagina. Possiamo guardare al futuro e a breve, dopo tutto il complesso iter, potranno finalmente partire i lavori di completamento". Le tempistiche non sono ancora certe, "ma credo che entro fine anno potremo vedere l’avvio degli interventi – prosegue Gargiulo –, per me è qualcosa di emozionante e credo anche per chi ha amministrato prima di noi, avendo la fortuna di incontrare questo imprenditore lungimirante e per chi amministrerà in futuro potendo godere di quest’opera per la città".

Il Gruppo Colombo di Monza si è aggiudicato l’immobile all’asta. Dopo le sei vendite andate deserte, quella dell’acquisizione dello “scheletro di cemento“ della Torre incompiuta nel Polo tecnologico della Brianza diventa una data storica per la città che per 13 anni ha dovuto convivere con l’ecomostro dopo il fallimento della Società Addamiano che lo stava costruendo. Il valore dell’immobile è sceso a 3,1 milioni di euro, meno di un terzo rispetto alla prima asta del marzo 2017, quando era quotato 9,4 milioni. Nei mesi scorsi nessuna ulteriore offerta è stata presentata oltre a quella del Gruppo Colombo, che quindi si è aggiudicato il complesso. Nei prossimi mesi, quindi, potrà iniziare il cantiere di riqualificazione di questo rudere, un’operazione lunga e complessa iniziata dall’ex sindaco Roberto Corti e poi conclusa dall’attuale giunta di Simone Gargiulo. A facilitare la buona riuscita della procedura anche la Variante al Piano integrato di intervento che ha recentemente approvato la nuova Amministrazione.

La torre sarà ribassata di 20 metri (passando da 90 a 70) con la demolizione di 6 piani e avrà una serie di nuove destinazioni e funzioni, che dovrebbero renderla più appetibile. All’ultimo piano ci sarà un ristorante con terrazza panoramica e un giardino pensile. A livello di benefici pubblici, oltre alla riqualificazione dell’area attualmente allo stato di abbandono, si prevede la riqualificazione della Palazzina Cremonini, la sistemazione delle aree a verde, il completamento della ciclabile, oltre alla riscossione della vecchia fideiussione di 1,5 milioni per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione della convenzione del 2007. Finalmente quindi prenderà vita quella che all’epoca, nella visione dei costruttori e dell’allora amministrazione comunale, doveva diventare il simbolo della Brianza del futuro. Una visione che si è poi frantumata, lasciando dietro a sé solo un enorme scheletro di cemento. A lungo tanti cittadini hanno chiesto l’abbattimento, ma per vari motivi, economici e legali essendo una proprietà privata, l’ipotesi non è mai stata presa seriamente in considerazione.