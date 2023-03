Torna “Pompieropoli“ Una giornata in caserma per grandi e piccini

Un’intera giornata tutta dedicata a scoprire cosa fanno i vigili del fuoco.

L’appuntamento è questa mattin a a Lissone, con iniziative, giochi per i più piccoli e momenti di svago per immergersi nella vita dei pompieri.

L’evento “Una giornata da pompiere“ si svolgerà dalle 10 alle 17.30 nella caserma dei vigili del fuoco dei volontari di viale Martiri della Libertà.

Ci saranno attività sulla sicurezza stradale, un’esposizione di mezzi e attrezzature d’emergenza, una parete d’arrampicata mentre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, ritorna il collaudato percorso a tema “Pompieropoli“ per la gioia di tutti i bambini, c he potranno cimentarsi con le attrezzature dei loro eroi.