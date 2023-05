Torna il Gran Ballo delle rose E in Villa Reale si sogna

MONZA

Il fascino delle danze di corte torna oggi, alle 15.30, con il Gran Ballo delle rose, alla Villa Reale, a cura della Società di danza di Monza e Brianza, circolo locale dell’omonima Federazione italiana.

Si comincia alle 15 con una promenade in costume ottocentesco, nel Roseto Niso Fumagalli e nei Giardini della Villa. Alle 15.30 entrerà la bandiera italiana, portata da 4 ragazzi del liceo artistico Nanni Valentini e poi nel Salone d’onore si darà inizio alle danze. Valzer, polke, mazurke e quadriglie, contraddanze e marce evocheranno il clima dell’800 a corte e non solo. Verranno ricordati i moti rivoluzionari delle 4 Giornate di Monza (dal 18 al 21 marzo 1848): anche qui si combatteva contro gli austriaci a supporto delle 5 Giornate di Milano. In scena 45 danzatori del gruppo monzese, oltre ai gruppi ospiti da Bari e Mantova. "La nostra Associazione Culturale Società di Danza Monza e Brianza APS – spiega la promotrice Rosa Matera – ha lo scopo, oltre che danzare l’Ottocento in location di prestigio, di coinvolgere i cittadini in eventi storici e culturali poco notei ma fondamentali per il nostro Paese di oggi. Già nell’estate 2021 abbiamo creato gratuitamente, con la collaborazione dell’Associazione Libertamente, un cortometraggio per pubblicizzare la nuova apertura della Villa Reale di Monza dopo la Pandemia Covid-19".

Cristina Bertolini