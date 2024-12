"Toglierebbe auto dalle strade"

"La fermata di Monza Est ci vuole. Abito in via Ardigò dal 1990, ho scelto questa zona, perché mi avevano detto che avrebbero costruito una stazione ferroviaria proprio vicino a casa. Sarebbe stata comoda a mio marito per andare a lavorare a Milano, ma intanto lui ha fatto in tempo ad andarsene e non è successo nulla, Ora speriamo che ne possa beneficiare mio figlio per andare all’università. Una città come Monza non può avere una sola stazione piccola e penosamente insufficiente come quella del centro. Occorre per forza costruirne altre più moderne ed efficienti, facilmente raggiungibili dai quartieri per decongestionare quella di via Arosio. Anche il traffico verso il centro ne gioverebbe. Speriamo che questa sia la volta buona".