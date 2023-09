Tigotà cerca una famiglia allegra a Monza

Il canile dell’Enpa di Monza in questi ultimi mesi si è riempito. Numerosi i cani - anche cuccioli e di piccola taglia - che sono arrivati perché accalappiati o ceduti. Tra questi c’è Tigotà, una cagnolina di 4 anni di taglia media che non ne vuole proprio sapere di stare dietro alle sbarre del rifugio di via San Damiano. Tigotà è stata ceduta. È una meticcia dal pelo bianco e nero e con il musino da furbetta. Ama molto stare in compagnia delle persone così che i volontari sono alla ricerca di una famiglia adatta per lei. Una famiglia che non la lasci a casa troppe ore da sola. Tigotà è già stata abituata ad indossare la pettorina e ad andare in passeggiata, senza tirare il guinzaglio. È abituata a fare i bisogni all’aperto e ama tanto giocare. L’adozione ideale è quella di una famiglia che abbia tempo da dedicarle, che la faccia sentire davvero parte di un gruppo non isolandola o lasciandola da sola. Chi è interessato a Tigotà può inviare un’email a [email protected] oppure telefonare al numero 039-835623, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.