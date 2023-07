Testimonianza choc Operaio stritolato: "Quel macchinario doveva essere fermo"

di Stefania Totaro

"Il giorno prima dell’infortunio mortale mio papà è stato chiamato alla Silfa perché il filtro dei fumi per l’impianto di verniciatura non funzionava e senza quello il macchinario era fermo. Lui si è informato per sostituire il pezzo ma non ci è riuscito quindi non sappiamo come abbiano fatto a farlo funzionare lo stesso perché c’era un blocco di sicurezza".

A parlare al processo al Tribunale di Monza è S., 46 anni, rispettivamente figlia e moglie dei due imputati di omicidio colposo per l’orrenda morte avvenuta il 10 aprile 2019 all’interno dell’azienda Silfa di Sulbiate di Gabriele Di Guida, il 25enne di Cavenago Brianza trascinato per il braccio da un rullo dove era rimasto incastrato con una mano e stritolato per 28 minuti. I due imputati sono le persone che hanno rispettivamente progettato e venduto il macchinario per la verniciatura ed è accusata in concorso anche la Silfa come soggetto giuridico. Mentre ha già patteggiato 11 mesi con la pena sospesa il titolare della Silfa e anche il responsabile della qualità in azienda ha concordato la pena.

Al dibattimento si è costituita parte civile Giorgia, 27 anni, che nel 2019 era la compagna di Gabriele, mentre i familiari di Gabriele hanno già ottenuto un risarcimento dei danni. S. è responsabile dell’ufficio amministrativo dell’azienda che ha fornito l’impianto di verniciatura alla Silfa ed è stata chiamata a testimoniare dalla difesa degli imputati.

"Avevamo fatto avere alla Silfa il manuale per l’uso del macchinario quando glielo abbiamo venduto - ha ricordato la testimone - Ma per la manutenzione non si rivolgevano a noi. Non sappiamo come ha fatto ad esserci l’infortunio perché il macchinario doveva essere fermo". Il difensore ha portato al processo per essere sentiti in aula davanti al giudice alcuni file audio in cui si sente anche lo stesso Gabriele lamentarsi perché stavano cercando di mettere in moto l’impianto. Ma precisamente non si sa se nel frattempo avessero trovato una soluzione per il filtro dei fumi rotto.

La 46enne ha negato che la Silfa abbia chiesto a loro di duplicare all’interno della cabina i comandi di controllo del macchinario presenti all’esterno e guardando le foto dell’impianto scattate da Ats dopo l’infortunio ha detto di avere notato la mancanza di uno dei parapetti sulla scala della pedana. Sul funzionamento dell’impianto è stato invece convocato sempre dalla difesa degli imputati un progettatore e istallatore di impianti come quello oggetto dell’infortunio mortale.

"Il sistema ha una cabina dove la vernice per le lastre di acciaio viene versata in base a concentrazione, velocità e pressione dei rulli e all’uscita del macchinario dopo il forno c’è uno spessimetro ad infrarossi per misurare lo spessore. Le regolazioni si fanno dall’interno della cabina a macchinario fermo. Questi impianti sono tutti fatti così. Se è errata la quantità di vernice, si fa la correzione con una rotellina dall’esterno della cabina".

Dal canto loro gli imputati contestano l’accusa sostenendo che "il macchinario è stato progettato e venduto a norma, ma è stato poi modificato in azienda e usato in maniera impropria". Si torna in aula a metà settembre.