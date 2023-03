Teatro e musica alzano il sipario

di Veronica Todaro

Un mese denso di appuntamenti per la cultura a Bovisio Masciago. Si parte mercoledì alle 19.30 con l’aperitivo d’autore. Ospite la scrittrice Nicoletta Bortolotti che presenterà il suo ultimo libro “Un giorno e una donna“, un romanzo storico che racconta la vita e l’opera di Christine de Pizan, prima donna scrittrice di professione in Europa. Quota di partecipazione 10 euro con ingresso gratuito per tutte le donne. Prenotazioni obbligatorie sino ad esaurimento posti inviando una email a [email protected] Venerdì 10 alle 21 il Palazzo comunale di piazza Biraghi 3 ospita il reading teatrale “La strada dei giusti“ a cura di Teatro Pedonale.

Domenica 12 alle 16 spazio ai bambini: il teatro La Campanella di piazza Anselmo IV ospita lo spettacolo “Clown spaventati panettieri“. Biglietti: intero 8 euro, under 14 invece 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 039-9080122, [email protected] Si continua lunedì 13 alle 10.30 con “Che storia!“, letture, musiche e coccole per bambini fino a un anno di età alla biblioteca comunale Alda Merini in via Cantù. Anche in questo caso l’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento posti inviando una mail a [email protected] Giovedì 16 alle 20.45 la biblioteca accoglie il gruppo di lettura: i presenti parleranno del libro “Il più grande uomo scimmia del pleistocene“ di Roy Lewis. Partecipazione libera. Venerdì 17 alle 21 è la volta della stagione teatrale di prosa: al teatro La Campanella va in scena “Bloccati dalla neve“ con Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Domenica 19 alle 10 celebrazione delle Giuste e dei Giusti a cura del Comitato Promotore con cerimonia al Palamedia e in seguito scopertura al parco Guareschi della targa dedicata ad Andrea Caschetto, Claudette Colvin, Mahsa Amini e i giovani iraniani. Giovedì 23 alle 17 “Creiamo la primavera“, lettura e laboratorio per bambini della scuola dell’infanzia e giovedì 30 alle 17 stesso evento ma dedicato ai bambini della scuola primaria.

In entrambi i casi la partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite app C’è posto o sito internet www.ceposto.it. Venerdì 31 marzo si chiude in musica: alle 21 al teatro La Campanella Maurizio Schweizer in “Il re degli ignoranti - Celentano tribute show“. Ingresso libero sino ad esaurimento posti. Per qualsiasi informazione si può scrivere a [email protected] o telefonare all’Ufficio cultura allo 0362-511228.