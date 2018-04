Monza, 4 aprile 2018 - L'importante non è tanto vincere, ma soprattutto come si vince. Risparmiando energia, non energie. Quelle, le energie fisiche e mentali, bisogna metterle in campo tutte proprio per “risparmiare energia” (intesa come emissioni inquinanti e di anidride carbonica). Sono questi gli ingredienti di un team building (i corsi per manager nei quali si insegna a “fare squadra”) unico al mondo e che da un paio d’anni si svolge al Parco di Monza. L’idea è venuta a Green Manager Lab, un progetto guidato da Mariateresa De Sanctis in collaborazione con il Creda (Centro ricerca educazione documentazione ambientale) e Consorzio del Parco e Villa Reale. "Green Manager Lab è un progetto che nasce con l’obiettivo di legare la sostenibilità ambientale con il benessere e le buone prassi aziendali", spiega Mariateresa De Sanctis.

Il format è semplice. "Si svolge tutto all’interno del Parco. Si formano 3 squadre di 5-6 persone massimo. L’obiettivo di ciascuna è produrre meno anidride carbonica possibile nel corso delle varie prove". E si inizia prima di arrivare al Parco. «I mezzi (autobus, treno, car pooling) con cui si raggiunge il polmone verde entrano nel calcolo delle emissioni di fine giornata... In uno degli ultimi team building un gruppo si è ingegnato e ha affittato una Tesla (l’auto “made in Usa” completamente elettrica ndr)», sorride De Sanctis.

Una volta arrivati ai partecipanti vengono “sequestrati” tutti i device (smartphone, pc, gps) e a ciascuno viene consegnato un telefonino “blindato” con solo un’applicazione utile per la caccia al tesoro, una cartina e una bicicletta per spostarsi all’interno del Parco. Le prove vanno dalla produzione di energia pedalando su una cyclette alla caccia al tesoro. "Chi si classifica primo ha diritto a scegliere la ricetta che i gruppi dovranno preparare per il pranzo. Anche qui, con l’aiuto di una food blogger, l’obiettivo è realizzare il piatto meno impattante". E a volte basta poco "come mettere il coperchio sulla pentola che permette di far bollire l’acqua prima e con meno dispendio energetico". I gruppi poi hanno la possibilità di visitare cascina Colosio dove scoprono cosa sta dietro la produzione di un litro di latte. Al termine vince chi ha prodotto meno Co2. "I team bulding si svolgono in primavera. Ripartiamo il 13 aprile con Lamborgini dopo aver avuto aziende come Pomellato e la PwC. È poi bello constatare che queste esperienze sono state riportate in azienda con progetti per: il risparmio della carta delle stampanti; la raccolta differenziata o il minor consumo di acqua ed elettricità".

