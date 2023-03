Tassista eroe, la tragedia non si archivia Si indaga ancora per omicidio stradale

di Stefania Totaro

A 4 anni dal terribile incidente costato la vita al tassista eroe Eugenio Fumagalli, torna un indagato di omicidio stradale sul tavolo della Procura di Monza, mentre ottiene l’ok per partire con la messa alla prova come volontario alla Croce Rossa l’automobilista che ha dato inizio alla sconsiderata serie di eventi finiti in tragedia. Lo scorso giugno la gup del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha assolto “per non avere commesso il fatto“ G.S., 48enne residente a Meda accusato di omicidio stradale, mentre il giovane che ha causato l’incidente iniziale e che guidava sotto l’effetto di alcol, D.P., 28enne di Lazzate, ha ottenuto 9 mesi di messa alla prova per estinguere i reati. A convincere la giudice la perizia cinematica da lei disposta secondo cui a causare la morte di Eugenio Fumagalli è stato quello identificato come il terzo automobilista, un romeno, la cui posizione era stata archiviata su richiesta della Procura sulla base di una consulenza tecnica di parte giunta alla conclusione che fosse sopraggiunto quando Eugenio Fumagalli era già morente.

Il tassista eroe, quella notte del 12 gennaio 2019, è sceso dal taxi a fine turno per aiutare una coppia di fidanzati coinvolti in un incidente stradale sulla Milano-Meda all’altezza di Cesano Maderno, venendo colpito dalla loro auto nuovamente tamponata e sbalzato ad una quarantina di metri di distanza. Ora per il romeno si riapre un fascicolo penale che annulla l’archiviazione. Al processo con il rito abbreviato era stato il difensore di G.S. a chiedere una perizia tecnica da fare disporre dalla giudice, che confermasse la loro consulenza di parte secondo cui non era stato il 48enne di Meda il secondo automobilista della dinamica del susseguirsi di tamponamenti, bensì il romeno alla guida di una Passat. Così è stato. Confermato invece il programma di messa alla prova per D.P., imputato di lesioni colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga ed omissione di soccorso. Il 28enne di Lazzate, alla guida di una Audi A3, ha tamponato la Fiat 600 rossa con a bordo la coppia di fidanzati brianzoli di ritorno da una serata tra amici. Ed è fuggito senza prestare soccorso. Subito individuato dalla polizia stradale di Seregno, è risultato positivo all’alcoltest. Per la terza volta in otto anni di patente di guida.

Il ragazzo viaggiava a una velocità molto elevata (intorno ai 125 chilometri orari al momento del tamponamento) e ha commesso “manovre pericolose“, sorpassi zigzagando sulla strada, “uno in seguito all’altro, senza alcuna cautela, omettendo di azionare l’indicatore di direzione e superando anche sul lato destro“. Finché, al termine dell’ennesimo sorpasso sulla destra, si è spostato dalla prima alla seconda corsia per superare un altro veicolo ma si è trovato davanti l’auto dei fidanzati che viaggiava ad una velocità inferiore e, invece di frenare, ha continuato la marcia ad alta velocità cercando di tornare sulla prima corsia ed infilandosi nello spazio tra due veicoli, finendo per urtare con violenza la 600, carambolata contro il guard rail per poi ribaltarsi, prima di continuare imperterrito la sua folle corsa.