Tagliati in tre anni 50 sportelli bancari

La Brianza ha perso 50 sportelli bancari in 3 anni, una tendenza dei grandi gruppi di chiudere le proprie filiali distaccate che colpisce soprattutto i paesi più piccoli. Tra i 55 Comuni targati Mb la situazione è migliore che in altre zone d’Italia e sul territorio monzese fino al 2022 si contavano ancora 309 sportelli bancari, ma già in un piccolo centro come Correzzana non ci sono più banche, mentre altri 6 paesi brianzoli sono rimasti con un solo sportello.

Sono i dati elaborati dall’Osservatorio sulla desertificazione bancaria creato dalla First Cisl, la categoria del sindacato dei lavoratori di banche, assicurazioni e finanza. La riduzione di servizi bancari di prossimità è un problema soprattutto per l’utente anziano che "non è renitente ad adeguarsi alla nuova realtà digitalizzata ma è il servizio che, di fatto, non è più costruito in base ai suoi bisogni", ha commentato Giuseppe Saronni, segretario Fnp Cisl che rappresenta 46mila pensionati tra Monza Brianza e Lecco.