Tagli dei bus, è protesta. La Brianza Est alza la voce

"Inflazione e carenza di personale alla base dei tagli dei bus", così spiega l’Agenzia del trasporto pubblico locale ma per il sindaco Simone Sironi "le giustificazioni non bastano. Serve un cambio di passo". Nel mirino di Agrate la sforbiciata alle linee per Cologno e Lampugnano-Bergamo "con tutti i disagi che ne sono derivati per studenti in viaggio per Monza e Vimercate e lavoratori, soprattutto della St". La parola d’ordine "è confronto", mancato sinora per il primo cittadino. "La ‘dieta’ è cominciata a settembre senza che nessuno ci avvisasse - racconta - solo su nostra sollecitazione abbiamo avuto chiarimenti sulla crisi che dipenderebbe da condizioni legate allo scenario economico generale: i prezzi che galoppano e hanno fatto impennare anche i costi dei servizi e la penuria di autisti che si cerca di reclutare in ogni modo". Spiegazioni che non bastano a fermare la marea di segnalazioni che da settimane investe il Comune. "Sul tema abbiamo le mani legate, la materia esula dalle nostre competenze - ancora Sironi - non però il fatto di pungolare l’Agenzia che invece se ne deve occupare". Sul sito dell’ente "c’è un quadro orario che si riferisce al 2019 e che non è mai entrato in vigore, ci hanno promesso che a gennaio ce ne sarà uno nuovo". Nell’attesa l’amministrazione ha preferito "fare chiarezza". Una situazione condivisa con il resto del Vimercatese.

Anche altri centri della zona chiedono più pullman, dopo un sondaggio a tappeto fra i cittadini che vogliono il potenziamento delle linee Net in Brianza Est: "Mancano collegamenti per l’Omnicomprensivo e la stazione di Carnate". Portavoce della battaglia, Carla Della Torre, alla guida di Sulbiate, insieme agli altri borghi mobilitati: Bernareggio, Aicurzio, Ronco, Carnate e Mezzago. Un mese fa, insieme hanno scritto una lettera all’Agenzia: "Aspettiamo risposte da più di un anno: nel frattempo la linea Z322 è stata eliminata lasciando a piedi lavoratori e studenti di Mezzago e Sulbiate, senza preavviso e senza mezzi sostitutivi nelle ore di punta, come invece era stato annunciato". Le amministrazioni avevano lanciato un’indagine: "641 pendolari, soprattutto di Mezzago, Sulbiate, Aicurzio e Bernareggio, hanno sollecitato bus per i due poli strategici della zona: la ferrovia e il centro scolastico a Vimercate.