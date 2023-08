Supermercato e fast-food a Solaro: corridoio ecologico in arrivo

Area verde ripiantumata, nuovo supermercato e nuovo fast food in arrivo a Solaro, frazione Cascina Emanuela. Sono iniziati i lavori del nuovo cantiere situato a ridosso della Saronno-Monza, dopo la rotatoria di accesso alla frazione. All’interno dell’area, già interessata lo scorso anno dalla piantumazione di diversi nuovi alberi, saranno realizzati un Mc Donald’s e un nuovo supermercato della catena Banco Fresco. L’operazione, regolata da una convenzione con il Comune, è legata anche alla creazione di un corridoio ecologico. Al momento i lavori riguardano la realizzazione della nuova fognatura. La condotta dovrà collegarsi alla rete fognaria presente in frazione Cascina Emanuela di Solaro e per questo motivo nei prossimi giorni sarà necessaria la chiusura parziale della Saronno-Monza per procedere con gli scavi e l’interramento della rete. Poi aprirà il cantiere per la realizzazione dell’area commerciale, che prevede anche la costruzione di una rotatoria sulla statale, per l’ingresso nella nuova area commerciale, in sostituzione dell’attuale incrocio con via Como e di una pista ciclabile che si collegherà alla rete di ciclabili esistente. "Abbiamo chiesto la garanzia di accessi in sicurezza, in particolare per i giovanissimi che si immagina possano raggiungere l’area in bicicletta, oltre alle prescrizioni di Anas per la rotatoria e il controviale con la corsia di immissione e uscita, che saranno uguali a quelle presenti poco più avanti verso Saronno per l’altro insediamento commerciale", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici di Solaro, Christian Caronno. Il progetto dell’intervento con la relativa convenzione comunale risalgono ormai a due anni fa e ora, superate le fasi di coordinamento e autorizzazione dei lavori, sono entrate in azione le ruspe. I lavori dovrebbero durare circa un anno.

Gabriele Bassani