Il superbolide del Politecnico in trionfo all’autodromo di Monza nella sfida fra vetture senza pilota

Monza – Non solo l’uomo, Marcel Jacobs, che ha trionfato nelle ultime Olimpiadi. Ma anche, ancora una volta, la macchina, quella automatica e intelligente realizzata dai giovani “cervelloni” del Politecnico di Milano. Che, ieri pomeriggio, ha lasciato tutte le concorrenti dietro durante la Indy Autonomous Challenge svoltasi all’autodromo di Monza. Italia sempre più regina mondiale della velocità, quindi e - in questo caso - anche di tecnologia e innovazione. Una bella iniezione di fiducia ed energia, per un Paese che, invece, nel complesso, negli ultimi anni è andato abbastanza al rallentatore.

Per la prima volta in Europa, nell’ambito del “Milano Monza Motorshow”, la gara ha visto sfidarsi cinque team da vari Paesi del Mondo, che avevano la possibilità di fare 4 giri cronometrati per far segnare il miglior tempo: con 2 minuti e 5 secondi (e una velocità di punta di 270 km orari) la Dallara AV-21 del PoliMOVE del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, guidato dal professor Sergio Savaresi, si è aggiudicata la competizione. Lasciando alle spalle, a distanza di pochi secondi, la squadra dell’università di Monaco, l’altro team tricolore dell’università di Modena e Reggio, quindi una prestigiosa accademia della Sud Corea e, infine, un pool di università a stelle e strisce guidato dal MIT di Boston.

"Una grande soddisfazione – esulta Sergio Savaresi, che coordina un team di una ventina di giovani ingegneri – e un orgoglio, visto che era la prima sfida in Europa e su un circuito che non fosse gli ovali americani". I bolidi guidati dall’intelligenza artificiale attraverso computer, software e sensori si sono dovuti confrontare con curve, staccate, accelerazioni. Ancora lontani dalle performance delle monoposto con pilota, ma il potenziale sorpasso sembra all’orizzonte: "Il sogno è di riuscire a competere alla pari tra qualche anno – annuncia il docente a capo di un progetto partito nel 2020 e sul quale sono stati investiti alcuni milioni di euro – al momento l’intelligenza artificiale non è a quel livello ma ci stiamo lavorando".

E la compagine del Politecnico, in questo momento, sembra essere assolutamente avanti in questo percorso: da quando è nata la competizione ha sempre vinto, sia nelle tre gare negli Stati Uniti che in quella di ieri. Adesso un po’ di break per riprendersi dopo le ultime settimane di fuoco, poi si inizieranno a progettare i prossimi sviluppi tecnologici in previsione delle nuove competizioni: "A gennaio dovrebbe esserci una gara negli Usa – dice il prof – poi c’è un’idea di far rinascere la vecchia Monzanapolis e quindi organizzare una doppia sfida tra americani ed europei, prima a Monza e poi a Indianapolis". Un evento che sarebbe un’ulteriore occasione per gli appassionati, ieri numerosi sugli spalti, all’interno di una manifestazione che ha raccolto grandi consensi. Il vero orizzonte è un altro: "Quello di portare questa tecnologia fuori dalle piste – spiega il docente – per arrivare ai robotaxi, che potranno veramente rivoluzionare la mobilità quotidiana, rendendola pienamente sostenibile".