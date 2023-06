Studenti maestri di ecologia Riciclo e pulizie di corsa

di Fabio Luongo

C’è chi ha scelto di far ragionare i compagni di scuola sull’impatto ecologico della produzione di cibo e sul problema dello spreco alimentare, utilizzando una gara di orienteering. Altri si sono concentrati sulla possibilità di dare nuova vita a oggetti che non si usano più ma che sono ancora ben funzionanti, e hanno quindi progettato e realizzato la “Casetta dell’Usa-Tu”. Altri ancora hanno organizzato un evento di “plogging” e hanno creato un’installazione artistica per “inquadrare” meglio il problema dell’abbandono dei rifiuti e la necessità di tutelare il verde. Giovani alunni brianzoli diventano attivisti ecologisti, per sensibilizzare ragazzi e adulti su vari aspetti legati alla sostenibilità ambientale. È l’iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Vedano, Biassono e Macherio. Motore di tutto, il progetto “Green Project” promosso dal Family Cai Macherio-Vedano assieme ai 3 Comuni e alle sezioni locali Cai. Dopo alcune attività in classe e in orario extrascolastico, i ragazzi hanno provato a trasformare gli stimoli ricevuti in iniziative concrete. Così a Vedano gli studenti hanno approfondito il tema del cibo, tra spreco e impronta ecologica: per aiutare i compagni a orientarsi in questi argomenti hanno ideato una gara di orienteering, che si terrà martedì al Parco di Monza. A Biassono gli alunni si sono posti il problema di come evitare che tanti oggetti che riempiono le case diventino rifiuti anzitempo: perciò hanno progettato e costruito, con legno di riciclo, la “casetta dell’Usa-Tu”, all’interno della quale si potrà lasciare ciò che, pur integro e funzionante, non si adopera più, mettendolo a disposizione di altri, e da cui si potranno prendere oggetti di cui si ha necessità. La prima casetta è stata installata dentro le scuole nei giorni scorsi. A Macherio si è lavorato sull’abbandono dei rifiuti e sull’impegno nel tenere pulite le aree verdi: per questo è stata organizzata una gara di plogging ed è stata posizionata lungo il Sentiero delle Valli un’installazione chiamata “Inquadriamo il problema”.

Si tratta di due grandi cornici attraverso cui, sino a fine mese, si potrà osservare il paesaggio: una, più opaca, rispecchia l’effetto di un ambiente sporco e inquinato. Sempre a Macherio, un gruppo ha preparato un gioco sull’importanza dell’acqua.