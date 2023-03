Strumenti rubati alla Tribute band prima dello show

Vicenda singolare, quella andata in scena l’altro giorno a Varedo. Con un furto anomalo, di strumenti musicali. Per un motivo particolare: un maxi party abusivo tra giovani in una vecchia cascina. Ma a rovinare la festa, e i piani, dei ragazzi ci hanno pensato i carabinieri, che hanno ritrovato il materiale e adesso stanno cercando di individuare i responsabili del furto. Gli inviti tramite il tam tam sui social erano già diventati virali. Secondo il loro programma, in una vecchia cascina di Varedo, il party non autorizzato avrebbe ospitato un centinaio di ragazzi provenienti dall’intera provincia di Monza e Brianza e per animare la festa, la musica non sarebbe di certo mancata a spese, però, di una rock band che doveva esibirsi la sera stessa con un tributo a Ligabue, al Teatro Ideal. Quando i musicisti sono arrivati in teatro l’amara sorpresa: strumenti e amplificatori erano spariti. Un furto studiato nei minimi dettagli che, all’apparenza, non aveva lasciato tracce. Le indagini avviate nell’immediato dagli uomini dell’Arma li ha condotti in quel cascinale diroccato dove, ignoti, avevano portato tutta la refurtiva. Mixer, amplificatori e casse riposti in una stanza in attesa della festa. I militari hanno prontamente sequestrato tutto il materiale, riconsegnato poi ai legittimi proprietari. Per risalire all’identità dei colpevoli i carabinieri stanno visionando i frame delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Lieto fine per i “LigaRockStar” che hanno potuto esibirsi come da copione nel teatro cittadino.

Ale.Cri.