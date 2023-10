StraVimercate: scopri i gioielli del territorio!

Tutto secondo tradizione, oggi, seconda domenica di ottobre, torna la StraVimercate, la marcia per tutti alla scoperta delle campagne e dei gioielli di casa. Cinque i percorsi a disposizione messi a punto dal Comune e dalla polisportiva DiPo con partenza dal Centro giovanile Cristo Re di via Valcamonica 27, fra le 7.30 e le 9. L’itinerario più breve è di 7 chilometri, il più lungo di 30. "L’appuntamento è fra quelli dedicati allo sport che contribuiscono a un importante processo di crescita culturale e di inclusione sociale - dice Mariasole Mascia vicesindaco con delega alla partita -. Siamo alla 23esima di un evento capace di valorizzare il benessere e il nostro territorio. Con il loro lavoro volontari e associazioni rendono la manifestazione sicura e piacevole". L’iscrizione costa 5 euro con riconoscimento e in omaggio una borsa gastronomica (Per le tratte di 21, 28 e 30 chilometri è obbligatorio il certificato medico agonistico).

Bar.Cal.