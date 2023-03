Strade, cantieri e ambiente: oltre 400 multe

Cinquantamila veicoli controllati, 400 multe in un anno, pattuglie a piedi in centro e in periferia, servizi anti-rapine e furti per più di 4mila ore di servizio. È il piano sicurezza di Usmate Velate portato avanti dalla polizia locale nel 2022. Risultato: più di mille segnalazioni in arrivo alla centrale operativa o via e-mail da parte dei cittadini hanno trovato riscontro. Gli incidenti sono stati 22, uno con feriti gravissimi sulla Sp 58, l’attività di prevenzione si è concentrata sui bisonti della strada (le verifiche sui mezzi pesanti hanno portato a più di 100 sanzioni per eccesso di velocità o mancato rispetto dei tempi di guida). Ci sono state anche 300 richieste di collaborazione da parte di altre forze dell’ordine o di accesso alla videosorveglianza per l’esame di mezzi sospetti. L’attività sul territorio si è tradotta in 11 accertamenti ambientali ed edilizi che hanno finito per individuare uno scarico fognario abusivo immediatamente chiuso, e poi regolarizzato; 52 i cantieri stradali al centro di sopralluoghi dai quali sono emerse due irregolarità, 15 i controlli in attività commerciali, mentre gli infortuni sul lavoro sono stati quattro. Diciassette i sequestri di macchine senza assicurazione e cinque i fermi amministrativi.

Il comando ha anche riorganizzato in via sperimentale la disposizione dei posteggi delle bancarelle al mercato. "L’impegno dei nostri agenti si è tradotto in un’attività trasversale che va oltre la verifica del rispetto del Codice della strada – dice Pasquale De Sena (nella foto), assessore alla Sicurezza – . A loro va il merito di essere riusciti a instaurare un dialogo basato sulla fiducia con la gente, rispondendo alle sollecitazioni di intervento che ormai arrivano ogni giorno".

Bar.Cal.