Strada chiusa per frana, vigneti in difficoltà per i funghi

Dallo smottamento in montagna alla peronospora nei vigneti. Le piogge degli ultimi giorni stanno ripulendo l’aria dall’ozono e stanno scongiurando i problemi della siccità, ma non mancano i danni collaterali. Il temporale che si è abbattuto nella notte tra mercoledì e giovedì ha provocato uno smottamento sulla strada di collegamento tra Angolo Terme e Colle Vareno, risistemata a settembre 2022 dopo i nubifragi del 2019. Dopo il crollo, avvenuto a qualche decina di metri dalla zona dove erano stati effettuati i lavori (finanziati da Regione e Protezione Civile), l’acqua ha trascinato il materiale per tutta la mulattiera, bloccando il passaggio. Il sindaco Alessandro Morandini ha firmato l’ordinanza per la chiusura della strada montana, dalla località Frassiné al Colle Vareno, fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni.

Le conseguenze della pioggia non si fermano qui. Da Confagricoltura Brescia è infatti arrivato l’allarme per la propagazione della peronospora, malattia fungina tra le più aggressive, che si sta diffondendo tra i vigneti a causa delle intense precipitazioni. A esserne colpiti sono soprattutto i vigneti dell’areale del lago di Garda, mentre in Franciacorta i danni sembrano più contenuti. Criticità anche nei vigneti della Vallecamonica, in particolare nelle aree più a nord, dove la fioritura era maggiormente in ritardo. "I viticoltori del Valtenesi e del Lugana – spiega Marco Penitenti, membro del consiglio di Confagricoltura Brescia e viticoltore gardesano – stanno combattendo per tenere sotto controllo la diffusione della peronospora. In particolare le aziende biologiche stanno faticando a contenerla rispetto a quelle convenzionali. I viticoltori devono intervenire con molti trattamenti, quasi il doppio rispetto alla media stagionale per difendere il raccolto, con però un consistente aumento dei costi di produzione".

Federica Pacella