Stop al degrado a Desio: accordo con la comunità islamica

Ci sarebbe un problema di integrazione, alla base dell’ormai annosa situazione di degrado nel popoloso rione di piazza Giotto, a San Giorgio di Desio.

Ne è convinta l’amministrazione comunale, che nell’ultimo periodo ha deciso di chiedere la collaborazione dei responsabili della comunità islamica locale, per informare e sensibilizzare i numerosi stranieri che vivono nella zona a rispettare le regole di civiltà, relative in particolare alla raccolta differenziata dei rifiuti, alle modalità di conferimento ed esposizione dei sacchi. Per evitare quelle discariche che regolarmente si formano, deturpando la zona. "Abbiamo invitato l’Associazione culturale Minhaj-Ul-Quran International di Desio chiedendo una collaborazione nel sensibilizzare i suoi associati sull’argomento, in prospettiva di una maggiore adesione alle regole di esposizione dei rifiuti urbani – ha spiegato il vicesindaco Andrea Villa – devo ringraziare i suoi esponenti per l’attenzione che hanno dimostrato nell’accogliere la nostra proposta, confermando un loro diretto coinvolgimento in primis nella gestione delle informazioni da veicolare, in secondo luogo, nel guardare tutti verso un miglioramento della qualità di igiene ambientale e, conseguentemente, della vita della comunità". Da circa un mese è attivo un “Tavolo piazza Giotto“ voluto dal Comune per confrontarsi con il comitato di quartiere San Giorgio. La situazione è in via di miglioramento, anche se il tavolo continuerà a riunirsi per monitorare l’evolversi. "Continueranno le attività degli ispettori ambientali, i controlli a sorpresa, e verrà riproposta una campagna informativa più efficace".