Stazione senza sottopasso Il progetto entro fine anno

di Sonia Ronconi

Ieri è stata riaperta la sala d’attesa della stazione di Meda sulla linea Seveso-Asso di Ferrovienord. Lo spazio, chiuso lo scorso 6 febbraio per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione, si presenta ora completamente rinnovato nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. Anche la facciata della stazione è stata ristrutturata e ridipinta secondo le nuove linee guida, approvate da Regione Lombardia nei mesi scorsi. Sono stati inoltre sostituiti gli arredi esterni (panchine, cestini e bacheche) e la segnaletica. I lavori si concluderanno a maggio. "L’intervento di rifacimento della stazione è solo uno dei lavori previsti da Ferrovienord nel territorio del Comune di Meda. Nei prossimi anni - spiega il presidente Fulvio Caradonna - saranno realizzati il raddoppio della tratta ferroviaria Seveso-Meda e il nuovo sottopasso tra via Seveso e via Cadorna. Lo scorso 30 marzo ho partecipato al Consiglio comunale di Meda, insieme ai tecnici dell’azienda, proprio per illustrare queste opere. È stato un momento di dialogo e confronto molto proficuo". In realtà, nel parlamentino locale si aspettava un’approvazione quasi all’unanimità di un ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza per avere aggiornamenti da FNM sullo stato del promesso sottopasso di via Seveso-via Cadorna e nello stesso tempo esercitare nei confronti di quest’ultima una “spinta” alla realizzazione dell’opera. Nel suo intervento, il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Castelli ha invitato esplicitamente Ferrovie Nord su questo tema. L’ordine del giorno invece ha raccolto i voti a favore della sola maggioranza, l’astensione del Pd (pure da tempo favorevole all’opera) e il voto contrario di Rina Del Pero (Polo Civico). Nel sottopasso, nonostante siano trascorsi oltre due anni dall’approvazione del Consiglio comunale di Meda, non esiste ancora un progetto esecutivo, che Caradonna ha affermato dovrebbe essere pronto per la fine di quest’anno.

E per l’avvio dei lavori si dovrà avere "molta pazienza". Inoltre, il sottopasso presenta alcuni vincoli e criticità da tenere presenti: risoluzione di interferenze con i sottoservizi, esecuzione in aree densamente abitate e interazione con il progetto “Medaspan”. Il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, ha affermato che "il sovrappasso sarebbe una scelta molto più economica e di più semplice progettazione del sottopasso, che mantiene dei rischi elevati di cui tenere conto". Non resta che attendere la burocrazia per vedere le opere attese da anni.