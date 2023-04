Tragedia sulla Statale 36, motociclista sbalzato in strada e investito da camion

Un altro incidente sulla Statale 36 nel pomeriggio di ieri all’altezza di Briosco al chilometro 30, dove c’è il curvone della morte. Vittima un motociclista, deceduto dopo essere stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco.

La vittima, 65 anni, di Besana in Brianza, era in sella alla sua moto, una Suzuki C70, all’altezza di Capriano mentre viaggiava in direzione sud quando, forse a causa di un furgone che gli ha tagliato la strada, è finito rovinosamente a terra sbattendo violentemente contro il manto stradale. Il camion che lo seguiva non ha potuto evitare il poveretto. Una scena terribile per chi purtroppo era spettatore in auto.

Subito sono partite le richieste di soccorso. I soccorsi attivati dal 118 sono arrivati a sirene spiegate: un equipaggio della Croce Rossa di Lecco in transito sulla Valassina, un’ambulanza da Bosisio, un’automedica e l’elicottero da Bresso, che è atterrato direttamente sui bordi della superstrada per velocizzare le operazioni di soccorso con la Polstrada di Milano. Per la viabilità e i rilievi sono intervenuti la polizia locale di Briosco e la polizia stradale. Il centauro besanese è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco.

Il centauro in seguito alle gravi lesioni riportate è spirato poco dopo essere arrivato, malgrado i medici abbiano tentato di tutto per rianimarlo. Una tragedia che ancora una volta accade sul curvone che è sempre teatro - quasi quotidiano - di fatti di sangue. Inevitabili l’ effetto sul traffico. In carreggiata sud le code si sono allungate fino a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. E anche in carreggiata nord in direzione di Lecco, il traffico si è fermato. Registrato anche un tamponamento in corsia di sorpasso, senza feriti ma con l’intervento delle ambulanze. Un tamponamento ad effetto domino che ha paralizzato la Statale 36. Per fortuna - in questo caso, sulla corsia opposta - senza feriti. La Statale 36, ieri, si è macchiata ancora di sangue: nonostante i lavori di riqualificazione il curvone di Briosco è rimasto un killer pericoloso per chi guida.