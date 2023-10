Monza, lo stalker del lenzuolo condannato a 18 mesi. Perseguitava la ex da un anno

Monza, 31 Ottobre 2023 – Scesa dal pullman per andare al lavoro, aveva trovato il suo ex con la macchina ricoperta da un lenzuolo su cui aveva tracciato la scritta: "Sei la più bella". Una frase romantica per riconquistare la ragazza che amava, ma per la giovane invece l'ennesimo episodio di stalking che durava ormai da un anno.

Un comportamento che è valso a K.A., un 30enne italiano di origini egiziane, la condanna del Tribunale di Monza a 1 anno e mezzo di reclusione con il rito abbreviato per una serie di condotte e atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una coetanea monzese. Il giudice non ha concesso all'imputato la sospensione condizionale della pena e quindi non decadono le misure cautelari del divieto di dimora a Monza e del divieto di avvicinamento alla vittima. Come sarebbe accaduto se fosse stato accolto il patteggiamento della pena che la difesa del 30enne aveva proposto.

La 30enne si è costituita parte civile al processo, rappresentata dall'avvocata Altea Napolitano, ottenendo il riconoscimento di un diritto al risarcimento dei danni. Dopo l'episodio del lenzuolo avvenuto lo scorso settembre il 30enne era stato arrestato dagli agenti della Questura di polizia di Monza. Perché era emerso che già da un anno il giovane perseguitava la ragazza con cui aveva intrecciato una relazione (durata peraltro un mese) un anno prima, ma che lui aveva continuato a importunare, pedinare, seguire persino mentre andava al lavoro col pullman. Lui, sempre alle sue calcagna, si presentava sul posto di lavoro della giovane e aveva tentato di attaccare discorso anche con sua sorella.