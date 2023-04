Sport per tutti: offre il Comune

Atletica, corsa, taichi, yoga, pilates, parkour sono alcune delle attività gratuite con le quali Vimercate prova ad avvicinare allo sport anche i più recalcitranti. Tornano al Parco Sottocasa i corsi per tutti nel fine settimana da vivere all’aria aperta "in chiave di benessere", spiega il Comune. Sei associazioni hanno partecipato all’avviso pubblico promosso dall’assessorato e offriranno un programma ricco fino all’autunno inoltrato. È però obbligatorio iscriversi, tutti i dettagli con il calendario degli incontri in agenda entro giugno disponibili sul sito del Comune. Il piano sarà aggiornato con l’offerta prevista nei mesi estivi. L’appuntamento consolidato da tempo si aggiunge agli interventi per favorire la pratica fisica anche nelle scuole, un maxi-intervento che non lascia indietro nessuno, obiettivo "favorire stili di vita che aiutino a prevenire problemi di salute". A Vimercate si punta sull’equilibrio corpo-mente, le pratiche orientali che aiutano a rilassarsi fanno la parte del leone e sono considerate benefiche quanto lo jogging.

Bar.Cal.