Spedizione punitiva Sedicenne filmò la rissa Preso a manganellate da due fratelli col papà

di Barbara Calderola

La lite per una ragazza contesa avrebbe scatenato l’aggressione a colpi di manganello subita lo scorso giugno da un 16enne a Vimercate.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione, alla fine delle indagini coordinate dalla procura per i minorenni di Milano, che hanno portato all’arresto di due fratelli di Arcore di 15 e 17 anni.

Per loro l’accusa è di rapina e lesioni.

La vittima stava cenando con un gruppo di coetanei in pizzeria in largo Europa, centro della movida cittadina, quando sono arrivati i due assalitori, che, dopo averlo invitato a seguirli nel parcheggio tra le macchine, insieme al padre di 50 anni, l’hanno colpito con calci, pugni e colpi di manganello, per sottrargli il telefono, che poi hanno distrutto.

I dipendenti del locale hanno immediatamente chiamato i carabinieri e tentato di placare gli animi, ma sono stati a propria volta minacciati.

I due fratelli, poi, sono fuggiti sull’auto guidata dal papà, 50enne, ora indagato per l’episodio.

Il ferito è stato trasportato incosciente all’ospedale San Gerardo di Monza, da cui è stato dimesso con dieci giorni di prognosi per contusioni multiple e un trauma cranico.

Il suo telefono frantumato a terra ha permesso ai militari di risalire ai motivi del raid contro di lui: qualche giorno prima il 16enne, mentre era in compagnia di un coetaneo, avrebbe notato la ragazza dell’amico in atteggiamenti ‘intimi’ con il maggiore dei due fratelli che lo hanno poi pestato a sangue.

Falliti i suoi tentativi di evitare un confronto tra i due ‘rivali’, l’adolescente aveva infine assistito e ripreso con il cellulare una rissa tra i due al capolinea dell’autobus. Nelle immagini si vedeva l’amico sferrare alcuni pugni al volto del 17enne, fuggito poi a bordo di un motorino.

Un’onta che il padre lo avrebbe incitato a lavare con le botte, per spaventare il testimone, al quale doveva essere distrutto il cellulare per cancellare le prove della vergogna.

È l’ipotesi investigativa che ha trovato riscontro nello smartphone. Il proprietario, deciso a far da paciere, l’aveva prestato all’amico tradito per chiamare la fidanzatina e chiarire la situazione. Sempre lo stesso cellulare era stato poi utilizzato per riprendere il regolamento di conti fra i due ragazzi, che avrebbe poi fatto scattare la spedizione punitiva nei suoi confronti.

Motivi diversi ma dinamiche simili a quelle che il 29 settembre 2021 portarono all’assassinio di Simone Stucchi, l’edicolante 22enne di Vimercate accoltellato a Pessano con Bornago per il debito di droga di un conoscente dal quale era completamente estraneo. Il “chiarimento” fra bande finì in tragedia, il ragazzo rimasto per terra sul marciapiede agonizzante morì al San Gerardo nella notte.