Spartiti e ricette. I piatti preferiti di Giacomo Puccini

Puccini e l’arte culinaria: appuntamento oggi alle 19.30 al Liz Cocktail Bar di Monza (via Bergamo 9), che ospiterà l’evento “About Puccini“ in omaggio al musicista toscano che visse anche a Monza, a 100 anni dalla scomparsa. L’apericena - con l’attore Lorenzo Marangon (nella foto) nei panni di Puccini - sarà accompagnato da musica e aneddoti sui piatti preferiti e la passione per la cucina del grande compositore. Il costo della partecipazione è di 25 euro.