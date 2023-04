Spaccio e riciclaggio a Monza, due extracomunitari accompagnati al Cpr

Monza – Ladri e spacciatori verso l'espulsione. Uno riciclava il provento dello spaccio per la sua organizzazione inviandolo all'estero con Money Transfer, l'altro aveva cocaina, eroina, hashish in grande quantità. Nelle giornate di martedì 25 e mercoledì 26 aprile il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento al CPR di Gradisca d’Isonza e di Potenza di due cittadini marocchini resisi responsabili di numerosi reati. Il primo, nato nel 1992 e giunto in Italia da ragazzino, aveva otteneuto un permesso di soggiorno per minore età, senza tuttavia rinnovarlo né avviare un percorso di integrazione sul territorio italiano.

Più volte denunciato per la sua irregolare presenza in Italia, era stato espulso nel 2012 dal Questore di Milano, ma senza ubbidire all’ordine di rientrare in patria. Nel corso dei numerosi controlli, fornendo sempre diverse generalità agli operatori di polizia. Nel 2013 era stato arrestato per furto aggravato a bordo di un’auto e pochi mesi dopo era stato nuovamente arrestato perché trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nel 2019 un altro arresto per riciclaggio di denaro, visto che faceva parte di un’organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti con il ruolo di trasferire i proventi dell’attività illecita in Spagna e Marocco attraverso società di Money Transfer.

Nel mese di marzo 2022 era stato colpito da un ordine di arresto per l’esecuzione della condanna alla reclusione per 9 mesi e cinque giorni per i reati di furto, furto aggravato e spaccio di stupefacenti. Successivamente la pena era stata sostituita con gli arresti domiciliari, misura che lo straniero aveva violato per ben due volte ad agosto quando, a distanza di una sola settimana, era stato prima denunciato e successivamente arrestato per il reato di evasione. Scarcerato il 25 aprile dalla Casa Circondariale di Monza, ove era detenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso per il reato di spaccio di stupefacenti, il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto il trattenimento al CPR di Gradisca d’Isonzo.

Il secondo cittadino marocchino, nato nel 1993, era giunto clandestinamente in Italia nel 2016. Nel 2020 era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Lecco per spaccio di stupefacenti, perché trovato con un connazionale in possesso di oltre 4.000 euro in contanti, 78 dosi di cocaina più ulteriori 30 grammi, circa 5 grammi di eroina, bilancini di precisione e telefoni cellulari. Condannato a 2 anni e 11 mesi di reclusione e alla multa di 17.000 euro, era stato successivamente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alla quale si era sottratto, per poi costituirsi al carcere di Como, dove aveva scontato la pena.

Scarcerato e sottoposto a un primo trattenimento al CPR di Roma, dal quale tuttavia veniva dimesso per non essere stato compiutamente identificato, il 26 aprile è stato accompagnato all’Ufficio Immigrazione in quanto trovato sprovvisto di permesso di soggiorno e inottemperante all’ordine del Questore di Roma di lasciare il territorio nazionale. Qui il Questore di Monza e Brianza ne ha disposto un nuovo trattenimento, questa volta al CPR di Potenza, grazie anche all’identificazione effettuata. I due stranieri, accompagnati nei Centri da personale della Questura, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, vi saranno trattenuti per il tempo necessario all’esecuzione dei provvedimenti espulsivi per il loro definitivo allontanamento dal territorio nazionale.