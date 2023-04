Spaccio nei boschi Presi in flagranza due giovani marocchini

Un sequestro di 200 grammi di droga e due arresti nell’operazione di contrasto allo spaccio di droga nei boschi, coordinata dai carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cantù, assieme alla stazione di Lurago d’Erba, con gli squadroni eliportati “Calabria“ e “Sicilia“ e il Nucleo Cinofili di Casatenovo. Nella zona boschiva vicino a via Magni, cinturata dai militari, sono stati sorpresi in flagranza di reato Beniri Anas e Hamza Elhasnaoui, marocchini di 23 anni. Stavano cedendo una dose a un cliente italiano e avevano 150 grammi di hascisc, 40 di eroina, 20 di cocaina, sostanza da taglio e 2.600 euro in contanti, oltre a telefoni cellulari e materiali per il confezionamento delle dosi.