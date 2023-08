Spacciava hashish sul sagrato del santuario Pachistano denunciato

I carabinieri hanno fermato un pachistano di 27 anni sul sagrato della chiesa. Una pattuglia ha individuato in piazza Vittorio Veneto il giovane straniero, un operaio, seduto sul sagrato del santuario del Santo Crocifisso.

Gli uomini dell’Arma di piazza Prealpi hanno deciso di fermarsi per un controllo. Dai documenti hanno visto che era un operaio 27enne, nel cui zainetto, sono stati scoperti e sequestrati dodici grammi di hashish, suddivisi in varie dosi. Il 27enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Son.Ron.