Spacciava cocaina fuori dall’ospedale Finisce in manette

Spacciava droga fuori dell’ospedale di Lecco, per questo un giovane cittadina marocchina di 32 anni è stata arrestata dagli agenti della Mobile. L’hanno sorpresa in flagranza, vicino all’Alessandro Manzoni. Addosso aveva 75 grammi di cocaina già suddivisi in 78 dosi in pronta consegna, dal valore al dettaglio di oltre 5mila euro. In auto nascondeva inoltre1.500 euro in contanti, più tutto il necessario per confezionare le dosi. La 32enne è stata processara per direttissima. Ha deciso di patteggiare una pena di 2 anni di reclusione e il pagamento di 1.200 euro di multa. Tornata lo stesso subito a piede libero, perché era incensurata, almeno fino all’altro giorno.