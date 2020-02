Sovico (Monza e Brianza), 12 febbraio 2020 - "Marco Patitucci - ha detto il dirigente della Squadra Mobile di Cosenza, Fabio Catalano - è rimasto coinvolto assieme a due persone in un tentato omicidio dai contorni assolutamente strani, al punto che è forte il sospetto che possa esserci una “mano” arrivata da giù". Le parole del vicequestore di Cosenza, pronunciate ieri mattina alla conferenza stampa della vasta operazione anti-ndrangheta “Valle dell’Esaro”, aprirebbero uno squarcio di luce su un episodio accaduto in Brianza pochi giorni fa. Era il 30 gennaio scorso quando a Sovico, in un box del centro, in via Giovanni da Sovico, era accaduto un fatto di cronaca appunto stranissimo.

Da un box al civico 45 era uscita una colonna di fumo, vista per fortuna dai carabinieri della Stazione di Biassono e del Nucleo radiomobile di Monza, che si erano precipitati sul posto e avevano tratto miracolosamente in salvo tre persone.

Per farlo, d ato che i tre non uscivano autonomamente dal garage, era stato necessario sfondare la saracinesca e tirarli letteralmente fuori. Con ustioni e sintomi da intossicazione, erano stati portati d’urgenza in ospedale: due uomini, di 33 e 50 anni, e una ragazza di 19.

Poi, con i feriti che non erano nelle condizioni fisiche per parlare facendo luce sull’episodio, si era stesa come una coltre sulla vicenda. Come scritto, tra le piste era stato ipotizzato che i tre feriti fossero stati in qualche maniera costretti all’interno del box e che le fiamme fossero state appiccate da altri. Con un chiaro intento intimidatorio. Era poi emerso uno scenario fatto di fughe e minacce a cui sarebbe stata costretta negli ultimi tempi almeno una delle tre vittime. Nessuna delle quali peraltro risultava residente a Sovico.

Ora si apre una nuova possibilità indicata dall’inchiesta “Valle dell’Esaro”, portata avanti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. "Patitucci - ha detto ancora il dirigente della Mobile di Cosenza - insieme a queste altre due persone è stato chiuso in un magazzino poi dato alle fiamme con il chiaro intento di ucciderlo..." e questo episodio "può avere una chiave di lettura, visto l’esito del provedimento odierno".

Il “provvedimento odierno” è appunto l’operazione “Valle dell’Esaro”, che ha consentito di disarticolare l’ala militare del clan Presta. Quarantacinque i soggetti destinatari di una misura cautelare ritenuti sodali della cosca e accusati a vario titolo di vendita, cessione, distribuzione e commercio di ingenti quantitativi di droga, in particolare marijuana, hascisc, cocaina ed eroina.

Fiumi di droga che fluivano attraverso canali di smercio gestiti dal clan e diretti ai territori sparsi fra le province di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. A Patitucci vengono contestati diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente. E nelle carte dell’inchiesta c’è anche una tentata estorsione nei confronti della madre di Patitucci dalla quale esponenti del clan volevano farsi consegnare un’automobile in pagamento di un debito contratto per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Patitucci sarebbe venuto dunque in Brianza per sottrarsi a un clima che si era fatto pericoloso per lui.

Lo scenario è comunque tutto da verificare e gli stessi dirigenti della Mobile hanno ammesso che anche sull’episodio avvenuto a Sovico deve essere fatta ancora piena luce. Di certo c’è che Patitucci, destinatario ieri di una delle 45 ordinanze di custodia cautelare, è stato estubato proprio nelle ultime ore, mentre l’altro uomo è ancora in prognosi riservata all’ospedale Niguarda a Milano. Fino a quando tutte e tre le vittime dell’incendio non potranno essere sentite dagli inquirenti e messe a confronto sarà difficile arrivare alla verità.

Anche perché i punti oscuri restano ancora parecchi. A cominciare dal fatto che, secondo le prime indagini, la saracinesca del garage andato a fuoco non risultava chiusa a chiave dall’esterno e le fiamme sembrerebbero essere partite dall’interno.