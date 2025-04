Sotto assedio:: "Aprite le strade di cantiere"

Dopo i primi cittadini di Arcore e Vimercate, anche Lisa Mandelli, sindaca di Usmate, scrive a Pedemontana per chiedere di correggere il tiro sui lavori. L’amministratrice ha sollecitato la realizzazione della strada di cantiere per evitare il passaggio di camion in via don Bosco a Velate. "La mancanza dell’arteria ha ripercussioni sulla nostra viabilità – spiega –. In assenza della strada che collegherebbe direttamente via Varisco a via Gilera, i mezzi pesanti al lavoro sulla tratta C ad Arcore percorrono diverse strade del nostro territorio con inevitabili disagi".

"Ho quindi sollecitato la concessionaria ad aprire quanto prima la viabilità prevista dal progetto". Una difficoltà verificata durante sopralluoghi della polizia locale e dell’ufficio tecnico municipale. Il Comune è interessato dal passaggio del percorso che da Cesano approda all’imbocco della Tangenziale Est. Non è il solo appunto in arrivo in questi giorni. Ambientalisti e animalisti hanno chiesto un monitoraggio per verificare gli effetti dei lavori sulla fauna.

"Le aree coinvolte dal tracciato – spiegano – ospitano habitat fondamentali per molte specie, tra cui piccoli e medi mammiferi: volpi, tassi, ricci, lepri rettili, anfibi e una ricca avifauna di passeriformi, rapaci notturni e diurni, oltre a importanti zone di ovatura per anfibi e siti di nidificazione per numerosi volatili. La perdita di ecosistemi e le modifiche del paesaggio possono compromettere il delicato equilibrio ecologico, costringendo molte specie a spostamenti e aumentando il rischio di morte per gli animali protetti".Bar.Cal.