Sosta solo a pagamento a Monza. La sfida dei comitati: “Allora vogliamo i bus gratuiti”

Monza – Parcheggi solo a pagamento in centro già dal 1° agosto e l’aggiunta di circa 3mila strisce blu (nei prossimi due anni) in altre sette zone della città: la decisione dell’amministrazione comunale contro la "sosta parassitaria" e per liberare (o almeno alleggerire) Monza dall’assedio di oltre 21mila veicoli in movimento soltanto tra le 7.30 e le 8.30, ha innescato un effetto domino di polemiche. Pendolari, lavoratori, rappresentanti dell’opposizione in municipio e Commercianti. Anche i comitati di cittadini. A cominciare dall’associazione HQ Monza. "Questa decisione dell’amministrazione comunale, così com’è, rappresenta una misura estemporanea, poco efficace e per nulla comprensibile – sottolinea la portavoce Isabella Tavazzi –. Difficile sostenere che non sia per fare cassa, considerato che potrebbe rendere fino a 10-12 milioni di euro l’anno". E, prosegue, "è molto deludente che non sia inserita in un quadro organico di nuove regole per disincentivare l’uso dell’auto privata, ridurre il traffico, migliorare la vivibilità nei quartieri".

Appunti e osservazioni che, però, non vogliono essere fini a se stesse. L’associazione rilancia con una proposta: "Va bene la sosta a pagamento estesa, a condizione, però, che nello stesso tempo il trasporto pubblico locale diventi gratuito per i residenti a Monza e venga opportunamente potenziato. Questo sì sarebbe utile e coerente – rimarca Tavazzi – e costituirebbe anche la prova che le intenzioni sono green e non esclusivamente contabili".

Un’operazione che, secondo i rappresentanti dell’associazione, non comporterebbe nessun costo aggiuntivo. "I pullman gratis non costerebbero nulla – precisano –, sarebbero ampiamente coperti dai ricavi della sosta a pagamento aggiunta. Biglietti e abbonamenti attualmente rendono circa 2 milioni e 600mila euro l’anno (secondo i dati dell’Agenzia del trasporto pubblico locale), cioè un quinto delle entrate previste per le strisce blu estese. Avanzerebbero comunque milioni per i “giochi” di bilancio".

Oltretutto "l’esperienza di altre città, in Italia e in Europa, mostra che la sosta a pagamento, in sé, non serve a nulla. La riduzione del numero delle auto è minima e anzi peggiora il traffico perché aumenta la rotazione dei veicoli sugli stalli di sosta – constata Tavazzi –. Viceversa, i bus gratis incentivano a lasciare l’auto a casa e sono oggetto di sperimentazioni positive a Roma, Genova, Livorno e Ravenna, ma anche in Spagna e Lussemburgo (Bari, invece, rilascia un abbonamento annuo per soli 20 euro)".

Alla luce di questo scenario, "va bene essere positivi, ma questa decisione sconcerta – ribadisce –. Perché dovrebbe essere un elemento bilanciato all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile che a Monza è in eterna elaborazione, praticamente sin dal 1999 quando si chiamava Piano urbano del traffico".

E nel frattempo si è mobilitata anche la politica: la lista “Noi Moderati“ denuncia "il danno provocato a famiglie e commercianti dall’estensione della sosta a pagamento" e annuncia una raccolta firme per chiedere all’Amministrazione di tornare sui suoi passi. Petizione che, invece, la Lega - "indignata per l’intenzione della Giunta Pilotto di fare cassa sui cittadini che non possono disporre di un garage" - avvierà già domenica dalle 10 alle 13 con un gazebo in piazza San Paolo.