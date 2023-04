Sopralluogo della prefetta all’ex Snia

Ha accolto l’invito del sindaco Filippo Vergani e a distanza di quattro anni è tornata a Varedo per rendersi conto di persona di come stia procedendo la trasformazione dell’area ex Snia. Così ieri mattina la prefetta Patrizia Palmisani si è recata a vedere quello il primo cittadino ha sottolineato essere "un sogno che si realizza", ma nello stesso tempo anche per verificare "la poca sicurezza, legata a episodi di degrado e di spaccio".

"Per me è importante essere qui – ha ribadito al prefetta – per conoscere il territorio e avere la percezione diretta di quello che succede. Per noi è fondamentale per il bene della comunità, conoscere le realtà".

Il primo tavolo di coordinamento avviato da Palmisani appena arrivata a Monza è stato proprio per la Snia di Varedo quattro anni fa. "È chiaro che, proprio per dove è posizionata questa grande area, c’è bisogno di una visione strategica, di una visione di riqualificazione che ha bisogno dei suoi tempi per poter essere realizzata. Il primo obiettivo immediato era quello della sicurezza, sul quale, grazie alla collaborazione con i carabinieri e la polizia locale, c’è un’attenzione particolare. Ora un passo avanti grazie alla riqualificazione, per cui dovremmo riuscire a risolvere il problema". E ancora: "Il senso di questa visita vuole essere la vicinanza dell’istituzione che rappresento ai Comuni". Palmisani è stata accompagnata dal sindaco, dal suo vice Fabrizio Figini, dal comandante del gruppo territoriale dei carabinieri di Monza, colonnello Gianfilippo Simoniello. Vergani ha insistito sul ritorno della microcriminalità. Traffico di stupefacenti e domicili abusivi sono però stati subito bloccati grazie ai carabinieri della stazione di Varedo, guidate dal luogotenente Armando Cangemi e dagli uomini della polizia locale, sotto la guida di Claudio Camisasca.

Veronica Todaro